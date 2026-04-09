أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة استمرار تنفيذ مبادرة "مدارسنا خضراء... طاقتنا مسؤوليتنا"، والتي تهدف إلى نشر الوعي بثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز دور المؤسسات التعليمية في بناء سلوكيات إيجابية لدى الطلاب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

خطة شاملة بجميع الإدارات التعليمية



أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انطلاق مدارس المحافظة بجميع الإدارات التعليمية في تنفيذ خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال تنظيم ندوات توعوية تستهدف تعريف الطلاب بأهمية الحفاظ على الطاقة، وأثر ذلك في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة.

أنشطة توعوية وتطبيق عملي



شهدت المدارس تفعيل العديد من الأنشطة التربوية، حيث أعد الطلاب ملصقات ولوحات إرشادية داخل الفصول وممرات المدارس، تضمنت رسائل توعوية مبسطة تحث على إطفاء الأنوار غير الضرورية، وفصل الأجهزة الكهربائية عند عدم الاستخدام، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية. ولم يقتصر الدور على التوعية فقط، بل قدم الطلاب نماذج مشرفة في التطبيق العملي، عكست وعيًا حقيقيًا بأهمية ترشيد الاستهلاك.

دمج المفاهيم داخل العملية التعليمية



شهدت المبادرة تفاعلًا ملحوظًا من الطلاب والمعلمين، حيث جرى دمج مفاهيم ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الحصص الدراسية والأنشطة المختلفة، بما يسهم في غرس هذه القيم كسلوك يومي لدى الطلاب، ويعزز من دور المدرسة في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية.

تصريحات وكيل الوزارة



وشدد الديب على ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات على مستوى جميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة، مؤكدًا أن "ترشيد استهلاك الكهرباء ليس مجرد إجراء، بل أسلوب حياة نغرسه في عقول أبنائنا اليوم، لنصنع بهم مستقبلًا أكثر وعيًا واستدامة"، مشيرًا إلى أن نشر هذه الثقافة يعد مسؤولية وطنية، وتلعب المدرسة دورًا محوريًا في توعية الأجيال القادمة بأهمية الحفاظ على الموارد.

دعم التنمية المستدامة



يأتي ذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، والمساهمة الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعيًا وكفاءة في استخدام موارده.