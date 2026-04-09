شنقتها بـ إيشارب.. المؤبد لأم أنهت حياة صغيرتها انتقامًا من طليقها بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:31 م 09/04/2026

جنايات دمنهور

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 15، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لربة منزل، عقب إدانتها بإنهاء حياة طفلتها انتقامًا من طليقها بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تعود وقائع القضية إلى بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بقيام المتهمة "سماح. م. الفقي"، 24 عامًا، بإنهاء حياة نجلتها الطفلة "فاطمة محمد جابر"، التي لم تتجاوز الثلاث سنوات، خنقًا داخل منزلهما بقرية الصديق يوسف.

تحريات المباحث

كشفت تحريات فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، أن المتهمة استغلت حضور طفلتها لزيارتها بعد انفصالها عن والدها، وقامت بخنقها باستخدام "إيشارب" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

دافع الجريمة

أوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة تمثل في رغبة الأم في الانتقام من طليقها، والد الطفلة، عقب علمها بزواجه من أخرى قبل الواقعة بنحو 15 يومًا، حيث قررت حرمانه من ابنته للأبد.

اعترافات المتهمة

أمام النيابة العامة برئاسة المستشار عادل حمودة، مدير نيابة وادي النطرون، أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية، مؤكدة ارتكابها الواقعة بدافع الغيرة والانتقام، مشيرة إلى أنها لم تتحمل فكرة ارتباط طليقها بأخرى، فقررت التخلص من الطفلة لكسر قلبه عليها.

حيثيات الحكم

وبإحالة المتهمة إلى محكمة جنايات دمنهور، تداولت الجلسات، واستعرضت المحكمة أوراق القضية وتقارير الصفة التشريحية، لتصدر حكمها المتقدم بالسجن المؤبد جزاءً لما اقترفته في حق طفلتها البريئة.

فيديو قد يعجبك



"لبنان مشمول".. كيف فضح منشور رئيس وزراء باكستان لعبة أمريكا وإسرائيل؟
شئون عربية و دولية

كندة علوش تعلق على أحداث لبنان: "يا رب تكون آخر الشدائد"
زووم

حيل ذكية لتقليل النفقات.. كيف توفر نصف مصاريفك الشهرية؟
علاقات

المتحدث العسكري: انطلاق فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " رعد
أخبار المحافظات

البورصة تعلق التداولات يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم
اقتصاد

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"