أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة الإسراع في إنجاز ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الملف الحيوي، مشددًا على أهمية استكمال الإجراءات بما يحقق الاستقرار القانوني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.

حملات توعوية بقرى مركز البداري

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر، نفذت حملات توعوية ميدانية بنظام «طرق الأبواب» بعدد من قرى المركز، بهدف التواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالتيسيرات المقدمة، وتشجيعهم على التقدم واستكمال إجراءات التصالح.

مشاركة القيادات المحلية في الحملات

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات نُفذت بمشاركة نواب رئيس المركز، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي المتابعة والإشغالات، حيث جرى الرد على استفسارات المواطنين، وشرح خطوات التصالح والإجراءات المطلوبة بصورة مبسطة تسهم في زيادة معدلات الإقبال.

التواجد الميداني وتسريع الإنجاز

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنين، لما له من دور فاعل في إزالة المعوقات وتسريع معدلات الإنجاز، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح.

متابعة مستمرة وإجراءات حاسمة

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ حملات التوعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتوازي مع المتابعة اليومية لمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين، مشيرًا إلى أن ملف التصالح يمثل أولوية في العمل التنفيذي لما له من دور محوري في تحقيق الانضباط العمراني وتعظيم موارد الدولة، مع العمل على الانتهاء منه وفق المستهدفات المحددة.