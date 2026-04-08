جريمة دربالة بالإسكندرية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة والده وجدته

كتب : محمد البدري , محمد عامر

07:36 م 08/04/2026

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على الشاب المتهم بإنهاء حياة والده وجدته داخل مسكنهما بمنطقة سوق درباله، وأحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفادت التحريات الأولية أن المتهم غادر المنزل هاربًا فور ارتكاب الواقعة مساء أمس، قبل أن تنجح فرق البحث الجنائي في تتبعه وضبطه.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثماني رجل وسيدة داخل شقة سكنية بمنطقة "سوق دربالة" نطاق قسم شرطة المنتزه أول.

ووفقا لأسرة الضحايا تبين أن العم هو من اكتشف الجريمة صباح اليوم حين توجه لزيارة أسرته، ليجد شقيقه (51 عامًا) ووالدته (71 عامًا) غارقين في الدماء نتيجة إصابات طعنيّة نافذة، فقام بإبلاغ السلطات فوريًا
ووفقًا لإفادات أسرة الضحايا، كان المتهم دائم الخلاف مع والده بسبب محاولات الأخير تقويم سلوكه وتعديل مساره. وأشار أقارب الضحايا في التحقيقات إلى أن المتهم كان يتعاطى موادًا مخدرة أثرت على اتزانه النفسي، مما أدى لنشوب مشاجرة عنيفة مساء أمس، قام على إثرها بالاعتداء على والده بالرأس والقلب بسلاحٍ أبيض، ثم أنهى حياة جدته التي كانت تستعد لإجراء عملية جراحية اليوم الأربعاء.

تم التحفظ على المتهم تحت تصرف جهات التحقيق فيما نقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة الإسعاف لاستكمال الإجراءات.

