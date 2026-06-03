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44 حالة بالمستشفيات.. الصحة تكشف تفاصيل الحالة الطبية للحجاج

كتب : أحمد جمعة

03:48 م 03/06/2026

الدكتور حسام عبدالغفار

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أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 27 ألفاً و438 خدمة طبية من خلال عيادات بعثة الحج الطبية المصرية في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ بداية وصول أفواج الحجاج المصريين وحتى مساء الثلاثاء الماضي.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة مستقرة وبخير، ولم يتم رصد أي تفشيات أو انتشار للأمراض المعدية بينهم، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر مع الجهات الصحية السعودية الشقيقة.

وأضاف عبدالغفار في بيان اليوم، أن فرق البعثة الطبية المصرية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج المصريين.

44 حاجًا مصرياً بالمستشفيات السعودية

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن إجمالي الخدمات المقدمة يوم الثلاثاء بلغ 1259 خدمة طبية في عيادات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أما فيما يتعلق بالحالات التي تتلقى رعاية متخصصة في المستشفيات السعودية، أفاد "مصطفى"، بأن إجمالي عدد الحالات المحجوزة حالياً بلغ 44 حالة، منها 35 حالة في مكة المكرمة (16 حالة بالأقسام الداخلية، و7 حالات بالرعاية المتوسطة، و11 حالة بالرعاية المركزة، بالإضافة إلى حالة في الحضانة)، و9 حالات في المدينة المنورة (5 حالات بالرعاية المركزة و4 حالات بالأقسام الداخلية).

وأعرب الدكتور أحمد مصطفى عن خالص التقدير والامتنان للرعاية الطبية المتميزة والدعم السريع والمهني الذي تقدمه المستشفيات السعودية للحجاج المصريين، مما يساهم في تحسن حالاتهم الصحية وسرعة تماثلهم للشفاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدائمة للحجاج المصريين في أماكن إقامتهم، مع مواصلة التنسيق الكامل والمستمر مع السلطات الصحية السعودية، لضمان تمتع جميع ضيوف الرحمن بصحة جيدة وسلامة تامة أثناء أداء مناسك فريضة الحج.

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وزارة الصحة الحج 2026 حسام عبدالغفار

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