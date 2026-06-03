أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، توجيهاته لإدارة المواقف بتوقيع غرامات مالية على 96 سيارة أجرة "سيرفيس"، بقيمة 20 ألف جنيه لكل سيارة، بعد ضبطها تعمل خارج خطوط السير المقررة لها.

ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لإحكام الرقابة على منظومة النقل الداخلي وضمان انتظام خدمات النقل المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.

غرامات على 96 سيارة سيرفيس بأسوان

وأكد محافظ أسوان أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على انتظام حركة النقل الجماعي أو تتسبب في معاناة المواطنين، مشددًا على ضرورة التزام جميع السيارات بخطوط السير المعتمدة وعدم استخدامها في أنشطة أو مواقع خارج نطاق الترخيص.

وأوضح أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة والرقابة لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

غرامة 20 ألف جنيه للسيارات المخالفة

وأشار المحافظ إلى تعميم وتفعيل قرار العقوبات التصاعدية بحق السيارات المخالفة، حيث تبدأ العقوبة بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.

وأضاف أن العقوبة ترتفع إلى 40 ألف جنيه عند تكرار المخالفة للمرة الثانية، بينما تصل في المرة الثالثة إلى إلغاء الترخيص وخط السير نهائيًا، مع طرح الرخصة في مزاد علني وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

تشديد الرقابة على الطريق الصحراوي الغربي

وشدد المحافظ على إدارة المواقف بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي سيارات سيرفيس يتم ضبطها تعمل على الطريق الصحراوي الغربي أسوان – القاهرة بالمخالفة لخطوط السير المحددة، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى مواقع محطات الطاقة الشمسية.

رصد المخالفات خلال جولات ميدانية

وكانت الجولات الميدانية التي أجراها محافظ أسوان خلال الفترة الماضية قد كشفت عن تواجد عدد من سيارات السيرفيس أسفل كوبري دراو بالطريق الصحراوي الغربي.

وأظهرت المتابعة قيام بعض السيارات بالعمل لصالح مشروعات خاصة خارج نطاق الترخيص الممنوح لها، الأمر الذي دفع المحافظة إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات والحفاظ على انتظام منظومة النقل العام وخدمة المواطنين.