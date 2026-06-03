كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة أمام منزله بمحافظة البحيرة.

سقوط تشكيل لتجارة المخدرات بالبحيرة

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وبسؤاله أفاد بتضرره من قيام بعض الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط 5 أشخاص من الظاهرين بمقطع الفيديو، وتبين أن 3 منهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، واعترفوا بالحصول عليها من عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأخير (الديلر)، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وسلاح أبيض، واعترف بحيازته للمخدر بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

حبس أحمد الحداد زوج الفنانة هاجر أحمد في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ.. ما القصة؟

"4 قرارات و4 اتهامات".. تفاصيل قرارات النيابة في واقعة مشاجرة صبري نخنوخ بالتجمع