لماذا غيرت سميحة أيوب اسمها في بداية مشوارها الفني؟

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، التي وافتها المنية في مثل هذا اليوم.

وكشفت سميحة أيوب خلال استضافتها في برنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز، سبب تغيير اسمها أكثر من مرة في بداية مشوارها الفني.

تغيير سميحة أيوب لاسمها

وقالت: "العيلة كانت رافضة إني أمثل، وقالوا هنتبرى منها وخلاص متجيبش سيرتنا تاني، فأنا أصريت أروح المعهد وسميت نفسي سميحة سامي، وفي برنامج لغاية دلوقتي بيتذاع اسمه (عذراء الربيع) كنت باسم سميحة سامي".

وأضافت: "بعد كده اشتغلت فيلم ومعجبنيش اسم سميحة سامي، فسميت نفسي ناهد فريد، وكنت قلقانة، فسألت نفسي (إنتي بتشتغلي إيه؟ فقلت إنتي بتشتغلي حاجة محترمة جدًا، فن جميل ورسالة للناس)، ومن هنا قررت أرجع لاسمي الحقيقي سميحة أيوب".

آخر أعمال سميحة أيوب

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة الراحلة سميحة أيوب كان فيلم "ليلة العيد"، الذي عُرض عام 2024، وشاركت في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم.

وضم الفيلم كلًا من يسرا، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، هنادي مهنا، نجلاء بدر، محمود حافظ، أحمد خالد صالح، وسميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

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