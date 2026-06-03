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أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، مشيرًا إلى تجهيز 264 لجنة على مستوى المحافظة. ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات يوم السبت الموافق 6 يونيو، وتستمر حتى الخميس 11 يونيو، بجميع الإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ أسيوط.

تفقد المدارس قبل امتحانات الإعدادية 2026

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يتابع بشكل ميداني ومستمر جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، إلى جانب تكثيف الجولات التفقدية لمديري الإدارات، للتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات. وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات، موزعين على 264 لجنة داخل 11 إدارة تعليمية.

تجهيز اللجان وتأمين الامتحانات

أكد دسوقي جاهزية جميع المدارس لاستقبال الطلاب، مشددًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل اللجان، مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين مقار الامتحانات. كما تم ضمان انتظام عملية نقل صناديق الأسئلة وتوزيعها، وحتى تسليم أوراق الإجابة إلى لجان التصحيح (الكنترول)، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين اللجان.

توزيع انتدابات رؤساء اللجان قبل امتحانات الإعدادية

وأشار وكيل الوزارة إلى عقد عدة اجتماعات مع لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية برئاسة أمجد عزت، للتأكد من سرعة توزيع انتدابات رؤساء اللجان والملاحظين وفق الضوابط المعتمدة، إلى جانب توزيع المهام على مسؤولي غرف العمليات وموجهي العموم للمواد الدراسية.

تشديد على الانضباط ومكافحة الغش

واختتم دسوقي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتحقيق الانضباط داخل اللجان، مع اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة جميع صور الغش، وتطبيق القوانين على المخالفين لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وعادل.