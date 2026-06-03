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الأزهر للفتوى يوضح حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته

كتب : علي شبل

01:45 م 03/06/2026

مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية

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كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة وصيغته.

صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة

أوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية بمركز الأزهر أنه يُسن للمصلي استفتاح صلاته بقوله: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إله غيرك" عند جمهور العلماء، ولا حرج عليه إن شرع في القراءة بعد التكبير دون دعاء الاستفتاح على قول الإمام مالك رحمه الله.

الاستفتاح من سنن الصلاة

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بقول الإمام ابن قدامة: "ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وجملته أن الاستفتاح من سنن الصلاة في قول أكثر أهل العلم، وكان مالك لا يراه، بل يكبر ويقرأ؛ لما روى أنس: أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بـ {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} [الفاتحة: 2][أخرجه البخاري]. [المغني لابن قدامة (1/ 341)]

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الأزهر للفتوى أحكام الصلاة دعاء الاستفتاح

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