شيع أهالي قرية السوالم، بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، جثمان أحمد رضا البحيري، معاون شرطة بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، والذي استشهد متأثرًا بإصابته باختناق أثناء أداء واجبه في إخماد حريق اندلع داخل جراج سيارات بمنطقة البيطاش غرب الإسكندرية.



مراسم جنازة معاون شرطة استشهد خلال إخماد حريق

شهدت مراسم الجنازة عزف مقطوعات بالآلات النحاسية لتوديع الشهيد الذي حمل جثمانه ملفوفا بعلم مصر أعلى سيارة إطفاء، في حضور عدد كبير من القيادات الأمنية

تفاصيل حريق البيطاش



اندلع الحريق داخل جراج سيارات أسفل عقار سكني بشارع الحنفية، بمنطقة البيطاش التابعة لحي العجمي، ما أسفر عن احتراق 10 سيارات، فيما شارك الفقيد ضمن قوات الحماية المدنية في أعمال الإطفاء والسيطرة على النيران.

الدفع بـ 7 سيارات إطفاء



تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ إلى إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق داخل جراج سيارات بمنطقة البيطاش.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ، مدعومة بـ7 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل مع الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

استشهاد معاون شرطة في حريق



أوضحت المعاينة الأولية تعرض معاون الشرطة لحالة اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف أثناء مشاركته في عمليات الإطفاء، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.