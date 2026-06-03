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الصحة الكويتية: 63 مصاباً و7 عمليات جراحية عاجلة جراء الهجوم على مطار الكويت

كتب : وكالات

03:40 م 03/06/2026

وزارة الصحة الكويتية

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، استقبال 63 مصاباً جراء الهجوم الإيراني الذي استهدف مطار الكويت الدولي، مؤكدة تسجيل إصابات بالغة ومتعددة بين المسافرين والعاملين داخل المطار، في وقت رفعت فيه الجهات الصحية مستوى الجاهزية للتعامل مع تداعيات الحادث.

إصابات متنوعة وعمليات جراحية عاجلة للمصابين

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن المصابين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة شملت كسوراً وإصابات في الرأس، إضافة إلى حالات نزيف دماغي وبتر أطراف وإصابات ناجمة عن الانفجارات، فضلاً عن حالات اختناق واستنشاق للأدخنة، كما أشارت إلى إجراء 7 عمليات جراحية كبرى وعاجلة للحالات الحرجة.

وأكدت وزارة الصحة أن 25 سيارة إسعاف توجهت فور وقوع الهجوم إلى مطار الكويت الدولي، حيث تولت تنفيذ عمليات الفرز الميداني والإسعافات الأولية ونقل المصابين إلى المستشفيات لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وفاة شخص وأضرار في منشآت حيوية جراء الهجوم على المطار

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت في وقت سابق أن الهجوم الإيراني على مطار الكويت أسفر عن وفاة شخص وإصابة عدد من الأشخاص، إلى جانب وقوع أضرار في منشآت حيوية داخل البلاد، شملت أيضاً مقار وبعثات دبلوماسية.

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