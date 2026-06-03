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مصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:36 م 03/06/2026

جثة طفل - أرشيفية

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لقيت طفلة مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل بمدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الحادث

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول الطفلة "جنة. س. ر."، 7 أعوام، مقيمة بقرية النويرة التابعة لمركز إهناسيا، إلى مستشفى إهناسيا التخصصي جثة هامدة، إثر تعرضها لحادث دهس بواسطة سيارة نقل ثقيل بمدينة إهناسيا.


جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروفه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال الحادث.

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