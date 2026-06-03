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استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، "داتشيان تشيولوش"، مستشار رئيس رومانيا ورئيس وزرائها الأسبق، ووفدًا رفيع المستوى ضم السفيرة أوليفيا توديران، سفيرة رومانيا لدى مصر.

الخدمات الرقمية ورقمنة التراث

تناول اللقاء استعراض الدور الحضاري للمكتبة في إدارة المعرفة وحفظ التراث الإنساني، واستعرض الدكتور أحمد زايد خلال الاجتماع الخدمات المتكاملة التي تقدمها المكتبة للقراء والباحثين، مشيرا إلى متاحفها ومعارضها المتخصصة.

وركز زايد على الطفرة التي حققتها المكتبة في الخدمات الرقمية ودورها الريادي في رقمنة التراث العالمي، مما يجعلها مركزا دوليا للبحث الأكاديمي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

إهداءات رومانية وجولة في أرجاء المكتبة

أبدى مستشار الرئيس الروماني داتشيان تشيولوش إعجابه بالكنوز المعرفية التي تحويها المكتبة، وقام بإهدائها عددًا من المطبوعات القيمة باللغتين العربية والفرنسية.

وعقب اللقاء، أجرى الوفد الروماني جولة تفقدية بدأت بقاعة الاطلاع الرئيسية، ومثلث كاليماخوس، ومعرض عالم المعرفة الرقمي، حيث اطلعوا على أحدث تقنيات العرض والتنظيم المتبعة في المكتبة.

زيارة متاحف المخطوطات والآثار والسادات

شملت الجولة زيارة متحف المخطوطات والكتب النادرة، ومتحف الآثار، بالإضافة إلى متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأشاد مستشار رئيس رومانيا بمستوى الحفظ والتنسيق داخل المتاحف، مؤكدا على قيمة المكتبة كواجهة ثقافية عالمية تربط بين حضارات الماضي وتكنولوجيا المستقبل بمدينة الإسكندرية.