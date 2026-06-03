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إصابة سيدة انهارت عليها شرفة عقار في مينا البصل غرب الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:34 م 03/06/2026

إسعاف أرشيفية

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أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، انهارت عليها أجزاء من شرفة عقار بمنطقة مينا البصل بحي غرب الإسكندرية، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ أمني بسقوط أجزاء من عقار بمينا البصل

تعود الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مينا البصل إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من شرفة عقار بشارع التوفيقية بدائرة القسم وإصابة سيدة.

انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردونًا أمنيًا حول العقار لحماية المارة والسيارات.

تفاصيل انهيار شرفة الطابق الثامن بمنطقة مينا البصل

وكشفت المعاينة سقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الثامن ما أسفر عن إصابة سيدة، 40 عامًا، تصادف وجودها أسفل العقار، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

الإجراءات القانونية

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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انهيار عقار الإسكندرية مينا البصل

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