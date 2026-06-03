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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لوحدة طب أسرة "تحيا مصر" بمركز ومدينة برج العرب، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للاطمئنان على سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد المحافظ خلال الجولة عيادات الباطنة، والأطفال، والأسنان، وعيادة طب الأسرة، ومتابعة الحمل، كما اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية الوحدة.

محافظ الإسكندرية يوجه بالالتزام بمواعيد العمل

ووجه بضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وتكثيف حملات التوعية الصحية داخل الوحدة وخارجها، مشدداً على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طوارئ صحية، وتذليل أي عقبات تواجه الفريق الطبي أو المترددين على الوحدة.

وأكد "عطية" أن صحة المواطن الإسكندراني على رأس أولوياته، مشدداً على متابعة سير العمل بشكل دوري لضمان تقديم خدمة تليق بأهالي مركز ومدينة برج العرب.

مشروعات مبادرة حياة كريمة ببرج العرب

يشار إلى أن وحدة طب أسرة "تحيا مصر" تُعد أحد المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن أربع وحدات صحية جرى إنشائها وتطويرها لخدمة أهالي مركز ومدينة برج العرب.

وتتكون الوحدة من مبنى مكون من طابقين، يضم 23 غرفة بالطابق الأرضي و22 غرفة بالطابق العلوي، وتخدم نحو 5300 نسمة، بقوة بشرية تبلغ 65 فرداً من الأطقم الطبية والإدارية، وتعمل بنظام الفترتين؛ حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً.