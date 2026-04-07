عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لبحث ومناقشة طلبات وشكاوى المواطنين من مدن بنها وكفر شكر وطوخ وقها، حيث استقبل المواطنين بشكل فردي واستمع إلى مطالبهم بعناية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تأتي في إطار كسر الحواجز بين المسؤول والمواطن وتسريع حل المشكلات.

توفير فرص عمل للشباب

في إطار دعم جهود الدولة للحد من البطالة، أسفر اللقاء عن توفير عدد من فرص العمل للشباب بشركات القطاع الخاص، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

دعم ذوي الهمم

أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير فرصة عمل مناسبة لأحد الشباب من ذوي الهمم، تأكيدًا على حقهم في حياة كريمة ومشاركتهم الفعالة في المجتمع.

استجابة للحالات الصحية

وجّه المحافظ بالتنسيق بين مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمواطن يعاني من مرض مزمن، مع صرف العلاج اللازم له بشكل عاجل.

كما تم التعامل مع حالة إنسانية لسيدة تعاني من شلل نصفي نتيجة خطأ علاجي، حيث تم إصدار قرار بعلاجها على نفقة الدولة، إلى جانب توفير فرصة عمل لها بإحدى المدارس الخاصة، مع متابعة حالتها بشكل مستمر.

لفتة إنسانية لشاب يعول أسرته

استمع المحافظ لشكوى شاب يتيم الأبوين يعول ثلاث شقيقات، ويحتاج إلى تجهيز مسكنه، حيث تم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتوفير فرصة عمل له، بالإضافة إلى توفير الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة لشقته، بما يضمن حياة كريمة لأسرته.

تحسين الخدمات وتوصيل المرافق

وافق المحافظ على طلب أحد المواطنين بقرية "مشتهر" بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي لمنزله داخل الحيز العمراني، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما شدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح المستوفاة بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية، وتذليل أي معوقات أمام المواطنين.

أكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تعكس حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع المواطنين يعد من أهم أدوات العمل التنفيذي لضمان سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

إشادة المواطنين باللقاء

أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه اللقاءات، مؤكدين أنها تتيح لهم عرض مطالبهم بشكل مباشر وتسهم في تسريع حل المشكلات، وتعكس اهتمامًا حقيقيًا من الأجهزة التنفيذية بقضاياهم.