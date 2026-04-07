أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الثلاثاء، تعيين عماد النحاس، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم، خلفًا للتونسي نبيل الكوكي، الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، والذي وافق عليه مجلس الإدارة، في ظل تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

غضب جماهيري واسع

وشهدت الفترة الأخيرة حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري، خاصة عقب خسارة الفريق أمام نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

انتقادات لإدارة النادي

وامتدت موجة الانتقادات لتشمل الجهاز الفني السابق، وكذلك مجلس إدارة النادي، بسبب تراجع الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة.