مصرع شابين في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:53 م 07/04/2026

لقي شخصان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة نقل بضائع كانت تسلك مسار "باريس – شرق العوينات".

وجرى فور وقوع الحادث استنفار الأجهزة الأمنية والتنفيذية للتعامل مع الموقف، في منطقة "درب الأربعين" التي شهدت فصول هذه المأساة، ليخيم الحزن على أهالي الضحايا وزملائهم من سائقي الشاحنات.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لضحايا "درب الأربعين"

استقبلت محافظة الوادي الجديد البلاغ الأولي من إدارة شرطة النجدة، التي أفادت بوقوع انقلاب سيارة نقل بالقرب من قرية "الشب الثانية" التابعة لقرى درب الأربعين.

وتبين أن جثامين ضحايا الحادث تعود لكل من "محمد صابر أبو هشيمة"، البالغ من العمر 27 عاماً، وهو من أبناء محافظة الفيوم، وزميله "مصطفى بدوي"، البالغ من العمر 20 عاماً.

وتحطمت الشاحنة جراء قوة الانقلاب، مما تسبب في وفاة الشابين في الحال قبل وصول فرق الإنقاذ.

استنفار أمني وجهود طبية بمستشفى الخارجة

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطاراً بالحادث، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع حادث طريق باريس لنقل الضحايا.

وجرى وضع جثامين ضحايا الحادث تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في أسباب انقلاب سيارة نقل البضائع، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث المرورية.

