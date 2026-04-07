تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، نموذجًا لأحد السيارات المخصصة لجمع الكلاب الحرة من الشوارع، في إطار خطة المحافظة للتعامل الآمن والحضاري مع ظاهرة الكلاب الضالة.

سيارات مجهزة وفق أحدث المعايير

واستعرض آلية عمل السيارات المجهزة بأحدث الوسائل العلمية والبيطرية لضمان التعامل الآمن مع الكلاب أثناء عمليات الجمع والنقل.

نهج حضاري في التعامل مع الكلاب

وشدد المحافظ أن المحافظة تتبنى أسلوبًا متطورًا يعتمد على جمع الكلاب دون إيذاء، ونقلها إلى الشلاتر المخصصة لتلقي الرعاية الطبية والتطعيمات اللازمة، لافتًا أن أماكن الإيواء تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتوفر تغذية مناسبة ورعاية بيطرية مستمرة، إلى جانب بيئة صحية وآمنة للحيوانات.

حملات مكثفة استجابة للمواطنين

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تكثف حملاتها لجمع الكلاب الحرة من الشوارع، استجابة لشكاوى المواطنين، مع الالتزام الكامل بالمعايير الإنسانية والبيطرية، مشددًا على تدريب العاملين بالأحياء على أساليب التعامل الآمن والإنساني مع الكلاب، من خلال فرق متخصصة لضمان تنفيذ العمليات دون إلحاق أي ضرر بالحيوانات.