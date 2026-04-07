افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، ملتقى "الحضارات على أرض الحضارات .. عروس الصعيد" والذي يقام احتفالًا باليوبيل الذهبي للجامعة ومرور 50 عاماً على تأسيسها، وبمشاركة 26 جنسية من طلاب عشرين جامعة مصرية، وبحضور عدداً من رؤوساء الجامعات المصرية.

وأكد وزير التعليم العالي خلال كلمته أن الملتقى يبعث رسالة طمأنينة للعالم أجمع بأن مصر هي بلد الأمن والأمان لكل العالم، وملتقى ومنبع الحضارات، مقدماً الشكر لجامعة المنيا والمحافظ على الطفرة التعليمية والصحية الكبيرة في المنشآت الجامعية.

ووجه قنصوة رسالة للطلاب الوافدين الذين منعتهم الظروف في بلادهم من العودة لمصر مرة أخرى لاستكمال دراستهم بسبب ظروف الحرب الإيرانية الأمريكية قائلاً: لن يضار أحد منكم ووضعنا حلولاً لتلك المشكلة .

من جانبه أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن هذا الملتقى نتاج تعاون مثمر بين جامعة المنيا ومحافظة المنيا، وبمشاركة واسعة تضم 24 جنسية من مختلف شباب العالم من الطلاب الوافدين من الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية، يمثلون طلاب عشرين جامعة مصرية، بهدف مد جسور التقارب الإنساني والتعريف بالثقافات المتنوعة.