هشم دراجته وجسده.. مصرع مسن صدمه قطار بمزلقان في الإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

02:19 م 07/04/2026

شهد مزلقان عبد الحكيم عامر بمحافظة الإسماعيلية حادثًا مأساويًا، حيث لقي رجل مسن مصرعه إثر تصادم قوي بين قطار ودراجة، ما تسبب في حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي في المنطقة.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي بلاغ بوقوع حادث تصادم بين قطار ودراجة أثناء عبور المزلقان، حيث اصطدم القطار بالدراجة بشكل مباشر، ما أسفر عن سقوط قائدها ووفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة، وأفادت المعاينة الأولية أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم كامل في الجمجمة، ما يؤكد شدة الحادث.

بيانات الضحية:

وتبين أن المتوفى يُدعى محروس محمد عتابي مصطفى، ويبلغ من العمر 78 عامًا، ويقيم بشارع سوق الجمعة أمام مدرسة القنال، حيث كان يستقل دراجته وقت وقوع الحادث.

الإجراءات المتخذة:

وعلى الفور، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المجمع الطبي بالإسماعيلية تحت تصرف الجهات المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدء التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من أسباب وقوعه، سواء كانت نتيجة عدم الانتباه أو محاولة عبور المزلقان بشكل خاطئ.

مزلقان عبد الحكيم عامر حادث قطار تصادم قطار بدراجة وفاة مسن حوادث القطارات اليوم حوادث القطارات اليوممصر

