"حفر له القبر بإيده".. قرار قضائي عاجل بشأن المتهم بقتل صديقه بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

06:16 م 06/04/2026

محكمة جنوب سيناء

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، التي عقدت جلستها اليوم بمدينة الطور برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، إحالة أوراق عاطل إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل شخص مع سبق الإصرار والترصد وإخفاء جثته بغرض سرقة سيارته.

أحداث الواقعة

تعود الواقعة إلى 12 أكتوبر 2024، حين تقدم شقيق المجني عليه بمحضر رقم 875 لسنة 2024 إداري رأس سدر، يفيد بغياب "أ. ع. م. ص" والسيارة الخاصة به ماركة نيسان بيضاء اللون رقم "ج نف – 7439" منذ 1 أكتوبر.

كشفت التحريات أن آخر ظهور للمجني عليه كان برفقة صديقه "م. ع. ش. س" عاطل من قرية أبو صويرة برأس سدر، والذي كان يمر بضائقة مالية. فخطط المتهم لسرقة سيارة صديقه وقتله بسلاح ناري بعد استدراجه إلى منطقة جبلية بحجة توصيله مقابل أجر مالي.

الغدر بصديق والسرقة

أثناء توقف المجني عليه لقضاء حاجته، استغل المتهم الفرصة وأطلق عليه عيارًا ناريًا أرداه قتيلًا، ثم حفر حفرة ودفن الجثمان في المنطقة الجبلية، واستولى على السيارة وفر هاربًا.

ضبط المتهم واستخراج الجثة

تمكنت الأجهزة الأمنية بعد استصدار إذن الضبط من القبض على المتهم، الذي اعترف تفصيليًا بالواقعة وأرشد عن مكان الجثة والسلاح المستخدم. وانتقلت قوة أمنية لاستخراج الجثة، التي وُجدت في حالة تحلل، وضبطت السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

الإجراءات القانونية

حرر محضر رقم 2272 لسنة 2024 جنح رأس سدر، وتم حبس المتهم احتياطيًا وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.
وقُيدت القضية برقم 1544 كلي جنوب سيناء لسنة 2024، وقررت محكمة الجنايات إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي.

