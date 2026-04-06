محافظ المنيا يدعم بني مزار ومطاي بأتوبيسات جديدة لتخفيف الزحام

كتب : جمال محمد

12:29 م 06/04/2026

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، دعم مركزي بني مزار ومطاي بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتسيير خطوط «بني مزار – المنيا» و«مطاي – المنيا»، بهدف المساهمة في تخفيف حدة الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكد كدواني أن هذا الدعم في إطار حرص المحافظة على توفير وسائل مواصلات آمنة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءتها، عبر تعميم هذه المبادرة على باقي المراكز تباعًا.

كما أشار المحافظ إلى أن تنفيذ المبادرة بدأ بالفعل في مدينتي المنيا ومغاغة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، إلى جانب توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين والطلاب.

الجدير بالذكر أن الأتوبيسات الجديدة بدأت العمل على الخطوط بشكل منتظم وفق مواعيد تشغيل محددة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة وتوفير أسطول نقل جماعي متكامل لخدمة المواطنين.

فيديو قد يعجبك



أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق