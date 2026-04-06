قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، دعم مركزي بني مزار ومطاي بعدد من الأتوبيسات الجديدة لتسيير خطوط «بني مزار – المنيا» و«مطاي – المنيا»، بهدف المساهمة في تخفيف حدة الزحام وتيسير حركة تنقل المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكد كدواني أن هذا الدعم في إطار حرص المحافظة على توفير وسائل مواصلات آمنة، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة النقل الداخلي ورفع كفاءتها، عبر تعميم هذه المبادرة على باقي المراكز تباعًا.

كما أشار المحافظ إلى أن تنفيذ المبادرة بدأ بالفعل في مدينتي المنيا ومغاغة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحد من التكدسات، إلى جانب توفير وسائل نقل مريحة وآمنة للمواطنين والطلاب.

الجدير بالذكر أن الأتوبيسات الجديدة بدأت العمل على الخطوط بشكل منتظم وفق مواعيد تشغيل محددة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة وتوفير أسطول نقل جماعي متكامل لخدمة المواطنين.