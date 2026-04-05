"البلد كلها حزينة".. توافد المئات لتشييع جثمان المهندس حسام صادق بالدقهلية (فيديو وصور)

كتب : رامي محمود

09:30 م 05/04/2026
توافد المئات من أهالي قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مسجد الشهيد بالقرب من مقابر القرية للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان المهندس حسام صادق، أحد قيادات شركة بتروجيت، الذي استشهد إثر تعرضه لشظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

أدى الأهالي صلاة العشاء داخل المسجد، فيما توافد آخرون من القرية وأقارب الشهيد في انتظار وصول الجثمان قادمًا من مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة القادمة من أبوظبي.
واستقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جثمان الشهيد فور وصوله إلى قرية البضائع بمطار القاهرة وقدم العزاء لأسرة المهندس الراحل.

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشاركته في أداء صلاة الجنازة على المهندس الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت بيانًا نعت فيه الفقيد، مؤكدة أن قطاع البترول فقد أحد أبنائه البررة، مشيرة إلى أن الراحل كان نموذجًا للالتزام والانضباط، وترك بصمة واضحة خلال مسيرته المهنية التي اتسمت بالإخلاص والتفاني.
كما شدد وزير البترول على تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين يضحون في سبيل أداء واجبهم.

من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
أخبار مصر

من جبال إيران إلى دولة عربية.. كيف أدارت CIA عملية إنقاذ الطيار المفقود؟
وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
شئون عربية و دولية

وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة
هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
رياضة محلية

هل تحرّك الأهلي لإعادة أكرم توفيق؟.. التفاصيل الكاملة
توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
أخبار مصر

توجيهات رئاسية لمواصلة جهود خفض معدلات التضخم
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار مصر

قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة

