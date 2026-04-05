توافد المئات من أهالي قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية على مسجد الشهيد بالقرب من مقابر القرية للمشاركة في أداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان المهندس حسام صادق، أحد قيادات شركة بتروجيت، الذي استشهد إثر تعرضه لشظايا نتيجة اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

استقبال الجثمان والعزاء

أدى الأهالي صلاة العشاء داخل المسجد، فيما توافد آخرون من القرية وأقارب الشهيد في انتظار وصول الجثمان قادمًا من مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة القادمة من أبوظبي.

واستقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جثمان الشهيد فور وصوله إلى قرية البضائع بمطار القاهرة وقدم العزاء لأسرة المهندس الراحل.

مشاركة المسؤولين وتكريم الفقيد

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشاركته في أداء صلاة الجنازة على المهندس الراحل وتقديم واجب العزاء لأسرته، مؤكدًا أن الفقيد كان مثالًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية أصدرت بيانًا نعت فيه الفقيد، مؤكدة أن قطاع البترول فقد أحد أبنائه البررة، مشيرة إلى أن الراحل كان نموذجًا للالتزام والانضباط، وترك بصمة واضحة خلال مسيرته المهنية التي اتسمت بالإخلاص والتفاني.

كما شدد وزير البترول على تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين يضحون في سبيل أداء واجبهم.



