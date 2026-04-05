"شهيد الغربة" بالإمارات.. الدقهلية تستعد لوداع المهندس حسام صادق (فيديو وصور)

كتب : رامي محمود

08:33 م 05/04/2026 تعديل في 09:27 م
    جثمان المهندس حسام صادق بعد استشهاده في الإمارات
يستعد أهالي قرية دنديط بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لاستقبال جثمان المهندس حسام صادق، أحد قيادات شركة بتروجيت، الذي استشهد إثر إصابته بشظايا ناجمة عن اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية لصاروخ ضمن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية.

وصول الجثمان والتحضيرات لصلاة الجنازة

وصل أقارب وأسرة الفقيد إلى مسجد الشهيد بالقرية تمهيدًا لأداء صلاة الجنازة، المقررة بعد صلاة العشاء، فور وصول الجثمان من مطار القاهرة قادمًا من أبوظبي.

مشاركة رسمية لتقديم واجب العزاء

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشاركته في أداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد، مؤكدًا أن المهندس حسام صادق كان مثالًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل.

نعي رسمي وتقدير للراحل

نعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أن قطاع البترول فقد أحد أبنائه البررة. وأضاف أن الراحل كان نموذجًا للالتزام والانضباط وترك بصمة واضحة خلال مسيرته المهنية، التي اتسمت بالإخلاص والتفاني.
وشدد الوزير على تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين يضحون في سبيل أداء واجبهم.

حسام صادق شهيد الحرب الإيرانية ميت غمر الدقهلية

