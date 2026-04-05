استعدادات مبكرة قبل انطلاق الموسم

أنهت محافظة الوادي الجديد استعداداتها لموسم حصاد القمح، بعدما أعلنت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، جاهزية الصوامع والشون التابعة لمديرية التموين والبنك الزراعي.

وجاءت خطوة الاستعداد لتستهدف استقبال محصول القمح مبكرًا هذا العام، مع إزالة أي معوقات أمام الموردين والمزارعين، وتيسير حركة التوريد داخل مراكز المحافظة، بما يعزز جاهزية الوادي الجديد قبل بدء الموسم الرسمي لاستلام الأقماح المحلية.

صومعة الخارجة في قلب الاستعدادات

وتتصدر صومعة الخارجة مشهد الاستعدادات، إذ تضم 9 خلايا بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 45 ألف طن، وهي إحدى الركائز الأساسية في منظومة صوامع القمح داخل الوادي الجديد، بما يمنح المحافظة قدرة أكبر على استيعاب محصول القمح والحفاظ على جودته خلال مراحل الاستلام والتخزين، خاصة مع التوسع الزراعي الذي تشهده المحافظة في السنوات الأخيرة.

توجيهات لتبكير الاستلام واستيعاب الزيادة

ووجّهت المحافظ بالتنسيق مع وزارة التموين لتبكير مواعيد استلام محصول القمح بالصوامع، نظرًا لبدء موسم حصاد القمح مبكرًا في الوادي الجديد، مع دراسة موقف مشروعات الصوامع الحقلية التي جرى تخصيص أراضٍ لها في باريس وبلاط والفرافرة، بهدف دعم صوامع القمح القائمة واستيعاب الزيادة المنتظرة في محصول القمح، خاصة أن تقديرات الموسم الحالي تشير إلى تجاوز المساحة المنزرعة 400 ألف فدان، مقارنة بنحو 343 ألف فدان في الموسم الماضي.

معايير فنية لحماية المحصول

وشددت المحافظ على الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والاشتراطات التموينية في جميع مواقع الاستلام، لضمان سلامة التخزين والحفاظ على جودة محصول القمح، مع إحكام التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات التوريد.

كما أكدت أهمية تيسير الإجراءات أمام المزارعين وسرعة سداد مستحقاتهم المالية، باعتبار أن نجاح موسم حصاد القمح لا يرتبط فقط بجاهزية صوامع القمح، بل يمتد أيضًا إلى بناء ثقة المنتجين في منظومة التوريد الرسمية ودعم توجهات الدولة في ملف الأمن الغذائي.

وكانت قد سجلت المحافظة في ختام موسم 2025 توريد 568.374 ألف طن قمح بنسبة 109% من المستهدف، بزيادة تقارب 65 ألف طن عن الموسم السابق، فيما واصلت صومعتا الخارجة وشرق العوينات أداء دور محوري في استقبال الأقماح.