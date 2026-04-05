والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"

عقد الدكتور وليد الفرماوي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات اليوم الأحد 5 أبريل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أول أيام تفعيل نظام العمل عن بُعد، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة ووفق توجيهات وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية.

واستهل “الفرماوي” الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير لمديري الإدارات على جهودهم خلال الفترة الماضية، خاصة في إنجاح مبادرة “العيد أحلى بمراكز الشباب”، والتي شهدت إقبالًا واسعًا وأسهمت في إدخال البهجة على المواطنين.

ترشيد الطاقة وتطبيق العمل عن بُعد

وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى استمرار تطبيق العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل، مع حظر استخدام السخانات الكهربائية والغلايات الشخصية وترشيد الإضاءة داخل المكاتب، والتأكد من فصل جميع الأجهزة الكهربائية بعد انتهاء العمل.

الحرص على السلامة المهنية

شدد “الفرماوي” على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، حفاظًا على سلامة العاملين والمترددين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

إطلاق المبادرات المجتمعية

أعلن “الفرماوي” عن إطلاق حزمة من المبادرات المجتمعية خلال الفترة المقبلة، حيث تشمل مبادرة “معًا لترشيد الطاقة” لتشجيع الهيئات على خفض استهلاك الكهرباء وتكريم الجهات المتميزة، إلى جانب مبادرة “ارسم ضحكة وأسعد قلب” لدعم الأطفال الأيتام من خلال برامج ترفيهية متكاملة، ومبادرة “ربيعنا أحلى بمراكز الشباب” التي تُنفذ في الحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة وتشمل أنشطة فنية وترفيهية متنوعة، إضافة إلى مبادرة “سيناء العزة” احتفالًا بذكرى تحرير سيناء من خلال تنظيم ندوات تثقيفية وبرامج وطنية تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والوعي لدى النشء والشباب.

توجه نحو الأداء والكفاءة المجتمعية

ويعكس الاجتماع حرص مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على مواكبة توجهات الدولة في ترشيد الموارد وتحقيق التوازن بين كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الدور المجتمعي لمراكز الشباب في خدمة المواطنين.