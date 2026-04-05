مقتل شاب بطعنة "زجاج مكسور" في مشاجرة دامية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

01:45 م 05/04/2026

مقتل شاب الشرقية أرشيفية

لقي شاب مصرعه في واقعة مأساوية بقرية قصاصين الشرق التابعة لدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، إثر مشاجرة نشبت بينه وآخر بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول شاب يُدعى "محمد ع س" 22 عامًا، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح نافذ في الصدر، نتيجة طعنة بزجاجة مكسورة، ما أسفر عن نزيف حاد وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين المجني عليه وشاب آخر يُدعى "شعلان أ ع" 25 عامًا، بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى اعتداء المتهم على الضحية باستخدام "زجاجة مكسورة"، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الجاني وضبط السلاح أداة الجريمة.

وتم تحرير المحضر رقم 4949 جنح مركز شرطة الحسينية لعام 2026 وإحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمية لإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان سبب الوفاة.

فيما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

