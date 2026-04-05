قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بإعدام عامل شنقًا، والسجن 15 عامًا لآخر قاصر، بعد إدانتهما بهتك عرض شاب معاق ذهنيًا داخل مقابر بمركز البداري.

هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سيد حسين وأحمد محمد غلاب، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

بلاغ الضحية ووقائع القضية

تعود أحداث القضية رقم 3015 لسنة 2025 جنايات البداري إلى بلاغ تقدمت به السيدة "منال. ر. ل" تتهم فيه كلًا من "محمود. ع. م" (21 عامًا – عامل)، و"فارس. ي. ع"، باستدراج ابن عمها "عبد الكريم. ا. ل" (27 عامًا)، وهو معاق ذهنيًا، إلى المقابر والاعتداء عليه جنسيًا وتصوير الواقعة ونشرها عبر موقع "فيسبوك".

تحريات المباحث تكشف تفاصيل الاعتداء

وكشفت تحريات معاون مباحث مركز البداري، صحة الواقعة؛ موضحًا أن المجني عليه يعاني من إعاقة ذهنية معتادة، ويتردد على مقابر والده المتوفى لزيارته وري الزراعات وخلال خروجه من المقابر، استدرجه المتهمان بالحيلة إلى الداخل، وأسقطه أحدهما أرضًا وخلعه ملابسه واعتدى عليه، وبينما تولى الثاني تصوير الواقعة وعند ظهور بعض السيدات فرّ المتهمين تاركين الضحية.

القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة

وبعد تقنين الإجراءات، نجحت قوات مباحث البداري في ضبط المتهم الأول، الذي اعترف خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، لتتم إحالته والآخر إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم.