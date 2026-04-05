تفاصيل واقعة السب والإشارات البذيئة بين طبيبة ومريضة بمستشفى دهب

كتب : رضا السيد

04:35 م 05/04/2026

مستشفى دهب المركزي

أثارت واقعة مشادة بين طبيبة ومريضة داخل مستشفى دهب حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر الطبيبة وهي تشير بحركات بذيئة.

استفزاز الطبيبة

أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بجنوب سيناء، أن الطبيبة تعرضت لاستفزاز من المريضة وجرى فتح تحقيق عاجل معها للوقوف على ملابسات الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وكذاك إحالتها للنيابة الإدارية التحقيق معها.

تحرير محضر ضد المريضة

وأوضح المصدر، أن إدارة المستشفى حررت محضر ضد المريضة، وصفتها فيه بـ"إثارتها الشغب، والاعتداء اللفظي على الطبيبة أثناء تأدية عملها.

انتشار فيديو الواقعة

كان فيديو جرى تداوله من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمريضة وهي تنتقد تعامل طبيبة وأثار تفاعلًا واسعًا، وأظهر مشادة بينهما.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

فيما أفاد شهود عيان أن المريضة حاولت استفزاز الطبيبة ببعض العبارات منها: "قومي فزي ركّبي لي محلول.. قومي هزّي طولك"، الأمر الذي أثار غضب الطبيبة ودفعها إلى ارتكاب الفعل المخالف الذي ظهر بالمقطع المصور.
وانتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بجنوب سيناء التصرف الصادر عن الطبيبة، معتبرين أنه لا يليق داخل منشأة طبية بينما رأي آخرون أن المريضة أخطأت في البداية وكانت فئة أخرى قالت إن الطرفين تجاوزا.

مستشفى دهب جنوب سيناء مشادة طبيبة مريضة

