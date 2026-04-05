قررت نيابة الدلنجات، بمحافظة البحيرة، برئاسة باهر شماتة، وكيل النائب العام، وبإشراف محمد صبحي، مدير النيابة، حبس 7 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل مسن وإصابة آخرين بطلقات نارية، إثر مشاجرة بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، ملابسات الواقعة التي شهدتها "عزبة النهر"، حيث جرى ضبط 7 متهمين تورطوا في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مصطفى الصيرفي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مصرع مسن وإصابة آخرين.

تشكيل فريق البحث

كلف أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث برئاسة محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي، وضم عمر عرفات، مفتش المباحث، وعلي شاكر، رئيس مباحث المركز، لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

أسماء الضحايا والمصابين

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة شعبان أحمد بسيوني النهر، 85 عاما، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية، وإصابة جمعة علي بسيوني النهر، وعماد علي بسيوني النهر، بطلقات نارية وجروح قطعية.

سبب المشاجرة

توصلت التحريات إلى أن المتهم في ارتكاب الواقعة "س.ن"جار المجني عليهم، وآخرين، وأن المشادة نشبت بسبب خلافات الجوار حول مرور سلك كهربائي، وتطورت إلى مشاجرة، استخدم خلالها المتهم سلاحًا ناريًا وأطلق عدة أعيرة صوب المجني عليهم.

ضبط المتهمين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، عقب تقنين الإجراءات، من ضبط 7 متهمين، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.