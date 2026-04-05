في لفتة رقابية تحمل بعدًا إنسانيًا، فاجأ السيد كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج، أحد المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق، بوعود حاسمة لإنهاء معاناة استمرت لسنوات بسبب تعطل ملف التصالح الخاص به.

تفقد مفاجئ لمراكز خدمة المواطنين

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لنائب محافظ سوهاج لتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين، حيث استوقف أحد المواطنين – دون أن يعلم هويته في البداية – واشتكى من تعطل معاملته الخاصة بالتصالح وتقنين الأوضاع لمدة تصل إلى 6 سنوات.

ملف مفقود منذ 7 أشهر

وخلال حديثه كشف المواطن عن مفاجأة صادمة، مؤكداً أن ملفه الورقي مفقود داخل المركز التكنولوجي بحي شرق منذ نحو 7 أشهر، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، رغم التزامه بسداد الرسوم وتنفيذ جميع قرارات الدولة المتعلقة بالتصالح.

وأشار المواطن إلى أن الإهمال وضعف التنسيق بين العاملين بالمركز أدى إلى تعطيل إجراءات تقنين وضعه القانوني طوال هذه الفترة، ما تسبب له في معاناة كبيرة.

تدخل حاسم وتوجيهات فورية

من جانبه أبدى نائب المحافظ استياءه مما وصفه بـ"التقاعس"، موجهاً تعليمات فورية ومشددة لمسؤولي المركز بسرعة البحث عن الملف وإنهاء المشكلة بشكل جذري، مؤكداً ضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين.

وقال كمال سليمان للمواطن:"لو مخلصتش خلال أسبوع تجيلي مكتبي في المحافظة شخصيًا وأنا هتابع الموضوع لحد ما يتحل".

موقف إنساني يلقى إشادة

وأبدى المواطن دهشته بعد اكتشافه أن الشخص الذي استمع لشكواه بتواضع ووعده بالحل المباشر هو نائب محافظ سوهاج، مشيدًا بالتواجد الميداني للمسؤولين الذي يعكس اهتمام القيادة التنفيذية بالتواصل المباشر مع المواطنين وكسر الحواجز بينهم.

جولات ميدانية لتسريع التصالح

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الجولات المفاجئة التي تنفذها قيادات محافظة سوهاج لمتابعة منظومة التصالح في مخالفات البناء، وتذليل العقبات أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات الحكومية وتسريع الإجراءات.