استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، سفير جمهورية سريلانكا بالقاهرة، سيسيرا سيناڤيراتنا، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، لبحث سبل تعزيز الشراكات التجارية، وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.



جذور تاريخية وتطلع لاستثمارات النسيج

عبر السفير السريلانكي عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخيًّا بين البلدين، والتي تمتد جذورها إلى القرن الـ 13.

وأكد تطلع بلاده لزيادة الاستثمارات السريلانكية في مصر، وخاصةً في قطاع النسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى خبرة سريلانكا الطويلة في هذه الصناعة واستعدادها الكامل لنقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المتبادلة.

معرض سريلانكا 2026.. فرصة ذهبية

ووجه السفير السريلانكي دعوة رسمية لمنتسبي غرفة الإسكندرية لحضور معرض "سريلانكا 2026"، المقرر عقده في كولومبو خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو القادم، وذلك في إطار دعم الفعاليات الدولية.

وأشار إلى أن المعرض يُعد أكبر تجمّع تجاري ومنتدى استثماري وطني تشهده البلاد منذ 14 عامًا، حيث يضم أكثر من 750 عارضًا في قطاعات متنوعة تشمل الأحجار الكريمة، الصناعات الدوائية، الشاي، وتكنولوجيا المعلومات.

آفاق جديدة لمجتمع الأعمال السكندري

من جانبه، شدد أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية، على حرص الغرفة على فتح آفاقًا جديدة أمام الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التواصل مع البعثات الدبلوماسية للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية السياحية بسريلانكا، بما يسهم في دعم فرص التبادل التجاري.



شهد اللقاء حضور أحمد صقر نائب رئيس الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور ياسر المناويشي، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس إسماعيل أبو حمدة، والمهندس البديوي السيد، إلى جانب الوفد الدبلوماسي السريلانكي الذي ضم دارشيكا داسانايكي سكرتير ثانٍ بالسفارة، وعمر حمدي الملحق التجاري بسفارة سريلانكا.