بدأت المصالح الحكومية في السويس تطبيق قرار رئيس الوزراء بالعمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، لترشيد الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، ورغم تطبيق القرار لم تتأثر الحركة المرورية وحركة سير السيارات في السويس بالقرار، نظرا لانتظام العمل في المدارس وبعض المصالح التي تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مباشر.

طريق السويس- السخنة الذي يشهد ذروة الزحام في الصباح الباكر لم غير فيه المشهد، بسبب طبيعة المناطق الصناعية في السخنة والتي يتبع أغلبها للقطاع الخاص توجه العاملين صباحا إلى مواقع العمل بشكل طبيعي في الحافلات والسيارات المخصصة لنقلهم، بينما جرى تطبيق القرار في بعض شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية بالأقسام والإدارات التي سمحت طبيعة أعمالهم العمل عن بعد.

بينما المشهد في جامعة السويس وجامعة السويس الأهلية اتسم بالهدوء، المدرجات خالية من الطلاب، الطرقات بين الكليات بلا أي حركة، الهدوء امتد أثره إلى خارج أسوار الجامعة، فالمحلات ومكاتب التصوير والأدوات المكتبية بلا رواد، المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة أيضا عادت كأن الصيف حل والإجازة فرضت نفسها.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس وجامعة السويس الأهلية، أن طلاب جميع الكليات في جامعة السويس وعددها 15 كلية، ومعهدا فنيا للتمريض ومجالات جامعة السويس الأهلية لم يحضروا وملتزمين بمتابعة المحاضرات "أون لاين"، حيث جرى التنسيق نهاية الأسبوع الماضي لبدء العمل عن بعد وتجهيز المحاضرات أون لاين لترشيد الطاقة وتعزيز العمل.

وأوضح الدكتور حنيجل أنه جامعة السويس ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات والذي صدر يوم السبت 28 مارس، بتفعيل نظام الدراسة والعمل عن بعد بكافة الكليات، يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، وجرى توجيه عمداء الكليات ووكلائها لشئون التعليم والطلاب بمتابعة انتظام المحاضرات عبر المنصات المعتمدة.

وتابع أنه أكد الأسبوع الماضي على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات إبلاغ الطلاب بروابط بروابط المنصات والجداول الدراسية المحدثة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم المواد العلمية والمحاضرات من خلال المنصات المتاحة للطلاب.

وأشار رئيس جامعة السويس أن المحاضرات والسكاشن العملي لطلاب الكليات العملية تم ترحيلها لباقي أيام الأسبوع، وتجهيز الجداول المحددة للمواعيد، حرصا على مصلحة الطلاب بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس.

واستطرد أن اختيار الأحد بعد يوم السبت والذي يعتبر إجازة في لأغلب الكليات خلال أيام الدراسة، ساعد الطلاب المغتربين وكذا أبناء السويس للاستفادة من أيام العطلة في المراجعة والمذاكرة، على ان تستأنف الدراسة بشكل طبيعي يوم الاثنين.