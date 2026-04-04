إصابة 4 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:40 م 04/04/2026

استقبل مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش، إثر تعرضهم للاعتداء من آخرين بدائرة المركز.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع تحويل أحدهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالته.

تفاصيل المصابين

- هيثم إ، 33 عامًا، يقيم بقرية البلابلش قبلي، مصاب بطلق ناري أسفل الإبط الأيمن بفتحة دخول قطرها نحو نصف سم وفتحة خروج من الظهر قطرها 2 سم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج.

- سالم إ، 37 عامًا، يقيم بقرية القوصة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى بفتحة دخول وخروج.

- محمد ع، 35 عامًا، عامل ويقيم بالقوصة، مصاب بطلق خرطوش بالساق الأيمن.

- طه إ، 42 عامًا، عامل ويقيم بالقوصة، مصاب بطلق خرطوش بالساق اليسرى.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤولين عن الإصابات.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
أخبار العقارات

الإسكان تطرح أراضي استثمارية وخدمية بـ 5 مدن جديدة
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
أخبار العقارات

وظائف حكومية.. فتح باب التقديم على فرص عمل بوزارة الإسكان لمدة شهر
وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها
شئون عربية و دولية

وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق