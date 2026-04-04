استقبل مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج 4 أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش، إثر تعرضهم للاعتداء من آخرين بدائرة المركز.

وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، مع تحويل أحدهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي لخطورة حالته.

تفاصيل المصابين

- هيثم إ، 33 عامًا، يقيم بقرية البلابلش قبلي، مصاب بطلق ناري أسفل الإبط الأيمن بفتحة دخول قطرها نحو نصف سم وفتحة خروج من الظهر قطرها 2 سم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي لاستكمال العلاج.

- سالم إ، 37 عامًا، يقيم بقرية القوصة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى بفتحة دخول وخروج.

- محمد ع، 35 عامًا، عامل ويقيم بالقوصة، مصاب بطلق خرطوش بالساق الأيمن.

- طه إ، 42 عامًا، عامل ويقيم بالقوصة، مصاب بطلق خرطوش بالساق اليسرى.

الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات المشاجرة وتحديد المسؤولين عن الإصابات.