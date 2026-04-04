شهد طريق بنها كفر شكر، بمنطقة عزبة أبو فرج دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم 4 سيارات منهم 2 ملاكى و2 نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتعامل رجال الإسعاف مع 3 من المصابين بموقع الحادث، فيما نقل الرابع لمستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتمكن رجال مرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات، منها 2 ملاكى و2 نصف نقل، على طريق بنها – كفر شكر، اتجاه بنها، بمنطقة عزبة أبو فرج دائرة مركز شرطة بنها، ووجود مصابين.

انتقال فرق الأمن والإسعاف

انتقلت قوات الأمن ورجال فرع هيئة الإسعاف بالقليوبية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 4 أشخاص نتيجة التصادم، تم التعامل مع 3 منهم بموقع الحادث ونقل المصاب الرابع لمستشفى بنها العام لتلقي العلاج.

تمكن رجال مرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها، وإعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع أي تعطيل لمصالح المسافرين، بعد انتهاء عمليات رفع آثار الحادث.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.