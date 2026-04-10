محافظ أسيوط يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة: وحدة المصريين أساس الاستقرار

كتب : محمود عجمي

11:47 ص 10/04/2026

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط

بعث اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

تأكيد على المحبة والسلام والوحدة الوطنية

وأعرب محافظ أسيوط عن خالص تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لقداسة البابا، ولجموع المواطنين المسيحيين، مؤكّدًا أن عيد القيامة يمثل رمزًا للمحبة والسلام، ويعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري.

نص برقية المحافظ لقداسة البابا

وقال اللواء محمد علوان في نص برقيته: "يسعدني أن أبعث لقداستكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء محافظة أسيوط، أصدق التهاني القلبية بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على قداستكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار، وأن يديم على وطننا نعمة التآلف والوحدة الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية."

برقيات تهنئة لقيادات كنسية ومسؤولي الدولة

وفي السياق ذاته، أرسل محافظ أسيوط برقيات تهنئة مماثلة إلى غبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والقس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة، متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار.

الأعياد المسيحية مناسبات وطنية خالصة

وأكد اللواء محمد علوان أن أعياد المواطنين المسيحيين تُعد مناسبات وطنية خالصة، تعكس قوة وتماسك النسيج الوطني، وروح التعايش التي يتميز بها المجتمع المصري، مشددًا على أن وحدة المصريين ستظل الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن ودفع مسيرة التنمية نحو مستقبل أفضل.

