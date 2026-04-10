عمرو سعد: "أصور حاليا مسلسل كوميدي وأبدأ تصوير فيلم جديد يونيو المقبل"

كتب : هاني صابر

01:13 م 10/04/2026

كشف الفنان عمرو سعد، عن خوضه تجربة الكوميديا بعملين دراميين، حيث يواصل حاليا تصوير مسلسل مع المخرج حسين المنباوي ويستعد لفيلم سينمائي جديد في يونيو المقبل.

عمرو سعد: أصور مسلسل كوميدي مع حسين المنباوي

وقال عمرو سعد ببرنامج"أسرار النجوم": "أصور حاليا مسلسلا كوميديا مع المخرج حسين المنباوي ويعرض على إحدى المنصات، وهو عمل كوميدي خالص".

وتابع: "يشاركني فيه كوكبة من النجوم، أبرزهم محمد أنور الذي سيظهر بشكل مختلف".

عمرو سعد :أستعد لفيلم كوميدي خفيف

وأضاف: "أستعد لفيلم كوميدي خفيف آخر، على أن نبدأ تصويره في شهر يونيو".

يذكر أن، عمرو سعد خاض دراما رمضان 2026 بمسلسل "إفراج" وشاركه البطولة ناهد السباعي، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، ومن إخراج أحمد خالد موسى.

