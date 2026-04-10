أصيب 10 أشخاص بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج ، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل منطقة الرياض على طريق محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة.

إخطار بالحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وعدد 3 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود أحمد السيد، 35 عامًا، مقيم المنصورة، مصاب بسحجات وكدمات بالوجه واليدين، أحمد نادي عبد المجيد، 25 عامًا، مقيم الجيزة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، محمود ناجي محمد، 32 عامًا، مقيم الفيوم، مصاب بكدمة بالصدر، محمد خليفة عبد الله، 35 عامًا، مقيم الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، إبراهيم أحمد عبد الوهاب، 40 عامًا، مقيم الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات.

كما أصيب كل من: محمد نادي عبد المجيد، 37 عامًا، مقيم الجيزة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، حسانين سعيد حسانين، 31 عامًا، مقيم الجيزة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، رمضان سيد سيد مرسي، 32 عامًا، مقيم الفيوم، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، أحمد عيد السعيد السيد، 35 عامًا، مقيم المنصورة، مصاب بجروح وسحجات بالوجه والرأس واليدين، حمادة حامد محمد، 35 عامًا، مقيم الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة.

نقل المصابين والتحقيقات

نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.