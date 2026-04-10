إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:12 م 10/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف تعاملات الجمعة 10-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4793 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6162 جنيهًا للجرام.

,صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7190 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8217 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57520 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 255548 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 410850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% إلى نحو 4757 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحديث جديد في واتساب يغير واجهته على أندرويد.. ما القصة؟
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة