رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية ويؤكد: النتائج مطابقة للمواصفات

كتب : أسامة علاء الدين

12:00 م 04/04/2026
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (1)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (4)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (6)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (2)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (7)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (8)
    رئيس مياه القليوبية يتفقد مآخذ محطات ترعة الإسماعيلية (3)

أجرى المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، جولة ميدانية لمتابعة مآخذ محطات المياه الواقعة على ترعة الإسماعيلية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والاطمئنان على انتظام التشغيل.

نتائج العينات تؤكد جودة المياه

واطمأن رئيس الشركة خلال جولته على سلامة مآخذ المحطات، مؤكدًا أن فرق المتابعة والمعامل تقوم برفع عينات دورية من مياه الترعة والمياه المنتجة على مدار الساعة، حيث أثبتت نتائج التحاليل مطابقتها لكافة المواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

انتظام تشغيل المحطات

وأشار فودة إلى أن جميع المحطات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة في كافة مراحل التشغيل، بما يضمن توفير مياه آمنة وصحية للمواطنين.

متابعة مستمرة ورفع الاستعداد

وأكد رئيس الشركة استمرار أعمال المتابعة الميدانية والدورية لمجاري المياه ومآخذ المحطات، مع رفع درجة الاستعداد بكافة مواقع العمل، لضمان الحفاظ على جودة واستدامة الخدمة المقدمة.

خدمة المواطنين وتلقي الشكاوى

وشدد على حرص الشركة على تقديم أفضل مستوى من الخدمة، داعيًا المواطنين إلى التواصل في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات عبر الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو من خلال رقم المحمول 01200288880، حيث تعمل فرق الدعم الفني وخدمة العملاء على مدار الساعة لتلقي الشكاوى والتعامل الفوري معها.

