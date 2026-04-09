إعلان

محافظ جنوب سيناء يفتتح طريق حمام موسى بالطور

كتب : رضا السيد

12:59 م 09/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طريق حمام موسى
  • عرض 6 صورة
    افتتاح الطريق
  • عرض 6 صورة
    تطوير طريق حمام موسى
  • عرض 6 صورة
    المحافظ يفتتح الطريق
  • عرض 6 صورة
    ازدواج الطريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح اللواء إسماعيل كمال، اليوم الخميس، مشروع إنشاء ورصف وازدواج طريق حمام موسى – كمين الوادي بمدينة طور سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تحسين جودة الطرق

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الطرق وتسهيل حركة المواطنين، ودعم خطط التنمية الشاملة داخل محافظة جنوب سيناء.

الجهات المنفذة للمشروع

وأوضح أن المشروع يُعد من المشروعات الحيوية التي نفذها جهاز تعمير سيناء، بمشاركة وزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، باعتبارها الجهة المنفذة.

تفاصيل ومكونات المشروع

ويتضمن المشروع إنشاء طريق مزدوج بطول 2.5 كيلومتر، وبعرض إجمالي 25.5 متر، يضم حارتين للسيارات يفصل بينهما جزيرة وسطى بعرض 3 أمتار، إلى جانب أرصفة جانبية، وحارة مخصصة للدراجات بعرض 2 متر، وممشى للمشاة بعرض 2.5 متر، بما يحقق أعلى معايير الأمان والانسيابية المرورية.

إشادة بالجهود المنفذة

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زووم

"قومي يا بيروت".. ماجدة الرومي تعلق على القصف الإسرائيلي لـ لبنان
أخبار المحافظات

اقتصاد

أخبار مصر

أخبار المحافظات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

