منعًا لانقطاع الخدمة.. مياه الشرب بجنوب سيناء تدعو المواطنين لتحديث البيانات

كتب : رضا السيد

10:46 ص 04/04/2026

مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، عن تحسين الخدمات المقدمة للعملاء سواء كانت الأنشطة "سياحية، تجارية، صناعية، خدمية"، مؤكدة على ضرورة تحديث بيانات العملاء لضمان دقتها وتحقيق تواصل فعال.

وقالت المهندسة حنان عمر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، إن إجراءات تحديث بيانات العملاء في صالح المواطنين، كونها تهدف إلى تقديم خدمات أفضل وتجنب أي انقطاعات، مؤكدة أنه يجب على المواطنين بجميع مدن محافظة جنوب سيناء التوجه لمقر فرع الشركة بكل مدينة لتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للتحديث.

البيانات المطلوبة

وأوضحت نائب رئيس الشركة في تصريح اليوم، أن البيانات المطلوبة تتضمن، العنوان بالتفصيل للوحدة السكنية أو المنشأة، اسم وصورة بطاقة الرقم القومي للمسئول أو صاحب النشاط، وتليفون أو بريد إلكتروني للتواصل، صورة سارية من البطاقة الضريبية والسجل التجاري، بيانات الممثل القانوني للمنشأة إن وجد، بيانات المفوض بالتعامل مع الشركة، بالإضافة إلى رسم هندسي معتمد وبحجم كبير يوضح إجمالي المباني وحمامات السباحة والخدمات القائمة، وعقد تخصيص سواء من هيئة التنمية السياحية، أو رخصة مزاولة نشاط.

تحديث البيانات خلال 20 يومًا

وأكدت أنه في حالة عدم تحديث البيانات خلال 20 يومًا، سيجري اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للوائح المنظمة، مناشدة المواطنين بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو الرقمنة.

جنوب سيناء تحديث البيانات شركة مياه الشرب الخدمات البيانات

