أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الأمريكية تكبدت هزيمة جديدة وصفها بـ"المذلة"، وصفها البيان بأنها مماثلة لعملية طبس عام 1980، وذلك تعقيباً على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قيامه بعملية خاصة لإنقاذ طيار طائرته التي أُسقطت في إيران.

وقال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: "بعد المحاولات الأمريكية اليائسة لإنقاذ الطيار ودخول طائرات العدو إلى وسط البلاد، وبالتنسيق بين القوات الجوفضائية والبرية والوحدات الشعبية وقوات التعبئة وقوى الأمن الداخلي، تم إسقاط طائرات العدو، ما أدى إلى تكبده هزيمة جديدة مماثلة لعملية طبس".

وأضاف البيان أن ترامب، في محاولة للتغطية على هذه الهزيمة، ادعى عبر تغريدة وجود عملية خاصة لإنقاذ الطيار، مشيراً إلى أن الواقع الميداني يؤكد استمرار تفوق القوات الإيرانية.