الحرس الثوري يكذب ترامب: عملية إنقاذ الطيار الثاني انتهت بهزيمة مذلة لأمريكا

كتب : محمد جعفر

12:50 م 05/04/2026

الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن القوات الأمريكية تكبدت هزيمة جديدة وصفها بـ"المذلة"، وصفها البيان بأنها مماثلة لعملية طبس عام 1980، وذلك تعقيباً على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قيامه بعملية خاصة لإنقاذ طيار طائرته التي أُسقطت في إيران.

وقال بيان العلاقات العامة للحرس الثوري: "بعد المحاولات الأمريكية اليائسة لإنقاذ الطيار ودخول طائرات العدو إلى وسط البلاد، وبالتنسيق بين القوات الجوفضائية والبرية والوحدات الشعبية وقوات التعبئة وقوى الأمن الداخلي، تم إسقاط طائرات العدو، ما أدى إلى تكبده هزيمة جديدة مماثلة لعملية طبس".

وأضاف البيان أن ترامب، في محاولة للتغطية على هذه الهزيمة، ادعى عبر تغريدة وجود عملية خاصة لإنقاذ الطيار، مشيراً إلى أن الواقع الميداني يؤكد استمرار تفوق القوات الإيرانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
نتنياهو: استأصلنا ذراع إيران الكبرى باغتيال رئيس مخابرات الحرس الثوري وفيلق
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب
"حدث بياناتك".. نصاب المنيا في قبضة الأمن بعد 8 وقائع نصب

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي
طارق العوضي: إخلاء سبيل سيد مشاغب وشريف الروبي

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق