من المصريين القدماء لـ اليوم.. لماذا يوضع "خيال المآتة" في الأراضي الزراعية؟

كتب : أسماء مرسي

01:30 م 05/04/2026

خيال المآتة

في مشهد مألوف داخل الحقول الزراعية، يقف "خيال المآتة" كحارس صامت، ورغم بساطة شكله، فإن وراء هذا المجسم قصة طويلة لآلاف السنين، حيث استخدمه الإنسان كوسيلة ذكية لحماية محاصيله من الطيور والآفات، كيف بدأت الفكرة؟ ولماذا استمرت حتى اليوم؟

كيف بدأ المصريون القدماء باستخدام خيال المآتة؟

وفقا لموقع "iowaagliteracy"، يعود استخدام "خيال المآتة" إلى المصريين القدماء، الذين ابتكروا طرقا لحماية محاصيلهم على ضفاف نهر النيل، ومع كثرة هجمات الطيور على حقول القمح، بدأ المزارعون بوضع هياكل خشبية مغطاة بالقماش أو الشبكات.

لم يكن الهدف مجرد تخويف الطيور، بل كان المزارعون يختبئون بين النباتات، وعندما اقتربت الطيور كانوا يطردونها لتقع في الشباك، وبهذه الطريقة، كانوا يحميون المحصول ويحصلون على طعام إضافي في الوقت نفسه.

ماذا فعل اليونانيون لحماية كروم العنب؟

انتقلت الفكرة إلى اليونان وأصبحت أكثر رمزية، صنع المزارعون "خيال مآتة" على هيئة شخصية "بريابوس"، ابن الإلهة أفروديت، ظنا منهم أن شكله السيء يخيف الطيور ويبعدها عن كروم العنب، وغالبا ما كان يُصور وهو يحمل أدوات زراعية، ليعبر عن الحصاد والحماية معا.

كيف كان خيال المآتة في اليابان مختلفة عن غيرها؟

في اليابان، ظهرت نسخة مميزة من الفزاعة عُرفت باسم "كاكاشي"، وصُممت لتشبه الإنسان بشكل كبير، حيث كانت تُلبس جاكيت واقي من المطر وقبعات مصنوعة من "القش"، وأحيانًا تُزود بالأقواس والسهام لإضفاء مظهر أكثر تهديدا.

لماذا لا يزال "خيال المآتة" مستخدما حتى اليوم في الحقول؟

رغم التطور التكنولوجي، لا يزال "خيال المآتة" مستخدما في الحقول لعدة أسباب:

- وسيلة بسيطة وغير مكلفة.

- لا تحتاج إلى صيانة معقدة.

- فعالة في تقليل اقتراب الطيور، خاصة عند تغيير شكلها أو موقعها باستمرار.

