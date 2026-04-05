ارتفاع أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد

كتب : أحمد الخطيب

11:32 ص 05/04/2026 تعديل في 01:13 م

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.41 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.76 جنيه للشراء، و14.8 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 141.72 جنيه للشراء، و144.17 جنيه للبيع، بزيادة 1.83 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و14.91 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 75.66 جنيه للشراء، بزيادة 98 قرشًا، و76.79 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 173.66 جنيه للشراء، بزيادة 2.19 جنيه، و177.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.28 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
أخبار مصر

وصول شحنة قمح روسي ضخمة إلى ميناء دمياط - تفاصيل
والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
أخبار المحافظات

والدة المتهم في جريمة تلا بالمنوفية: "ابني كان يدافع عن شرف أخته"
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
شئون عربية و دولية

"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
زووم

ماذا قالت الفنانة دينا دياب عن تصدرها التريند بسبب فيديو رقصها؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟

