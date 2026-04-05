ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-4-2026، مقارنة بمستواها الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.41 جنيه للشراء، و14.48 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.76 جنيه للشراء، و14.8 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 141.72 جنيه للشراء، و144.17 جنيه للبيع، بزيادة 1.83 جنيه للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 13.77 جنيه للشراء، بزيادة 18 قرشًا، و14.91 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا.

سعر الدينار الأردني: 75.66 جنيه للشراء، بزيادة 98 قرشًا، و76.79 جنيه للبيع، بزيادة 99 قرشًا.

سعر الدينار الكويتي: 173.66 جنيه للشراء، بزيادة 2.19 جنيه، و177.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.28 جنيه.