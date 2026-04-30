"مش همشي غير لما اطمن".. محافظ سوهاج ينتقل لمنزل مواطن اشتكى من جودة المياه

كتب : عمار عبدالواحد

03:48 م 30/04/2026

محافظ سوهاج يستمع لشكوى المواطن

في استجابة سريعة تعكس حرصه على متابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا، استجاب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لشكوى أحد أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا، بشأن جودة مياه الشرب بالقرية.

شكوى مباشرة من أحد المواطنين

وخلال جولته بالقرية، استوقف أحد المواطنين المحافظ، معربًا عن استيائه من جودة مياه الشرب، ومؤكدًا أنها غير صالحة للاستخدام في الشرب أو إعداد الطعام.

المحافظ: لن أغادر قبل الاطمئنان

أكد محافظ سوهاج أنه لن يغادر القرية قبل التأكد بنفسه من سلامة المياه، موجهاً باستدعاء فريق متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين عن مديرية الصحة، لإجراء الفحوصات اللازمة على الفور.

فحص ميداني داخل منزل المواطن

وانتقل المحافظ والفريق الفني إلى منزل المواطن صاحب الشكوى، حيث تم سحب عينات عشوائية من المياه، وإجراء التحاليل الميدانية باستخدام أجهزة قياس الجودة المتنقلة.

النتائج تؤكد سلامة المياه

وأظهرت نتائج الفحص مطابقة مياه الشرب بالقرية لكافة المواصفات الصحية القياسية، وصلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي، ما بعث الطمأنينة بين الأهالي.

صحة المواطن أولوية

وأكد اللواء طارق راشد أن الأجهزة العلمية والتحاليل الدقيقة هي الفيصل في التعامل مع مثل هذه الشكاوى، مشددًا على أن صحة المواطن السوهاجي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن باب مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين.

سوهاج المياه

فيديو قد يعجبك



محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
ما مصير سعر الذهب بعد تثبيت الفائدة الأمريكية؟ خبراء يجيبون
أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
أبرزها منحة استثنائية.. 6 توجيهات للرئيس السيسي في عيد العمال 2026
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
هل تجمع أغنية "الغلاوة" بين شيرين عبدالوهاب وبهاء سلطان؟.. مصدر يجيب
بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z
بقلظ وفطوطة.. عرائس مصرية لا يعرفها جيل Z

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"