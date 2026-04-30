في استجابة سريعة تعكس حرصه على متابعة شكاوى المواطنين ميدانيًا، استجاب اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، لشكوى أحد أهالي قرية بيت علام التابعة لمركز جرجا، بشأن جودة مياه الشرب بالقرية.

شكوى مباشرة من أحد المواطنين

وخلال جولته بالقرية، استوقف أحد المواطنين المحافظ، معربًا عن استيائه من جودة مياه الشرب، ومؤكدًا أنها غير صالحة للاستخدام في الشرب أو إعداد الطعام.

المحافظ: لن أغادر قبل الاطمئنان

أكد محافظ سوهاج أنه لن يغادر القرية قبل التأكد بنفسه من سلامة المياه، موجهاً باستدعاء فريق متخصص من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب ممثلين عن مديرية الصحة، لإجراء الفحوصات اللازمة على الفور.

فحص ميداني داخل منزل المواطن

وانتقل المحافظ والفريق الفني إلى منزل المواطن صاحب الشكوى، حيث تم سحب عينات عشوائية من المياه، وإجراء التحاليل الميدانية باستخدام أجهزة قياس الجودة المتنقلة.

النتائج تؤكد سلامة المياه

وأظهرت نتائج الفحص مطابقة مياه الشرب بالقرية لكافة المواصفات الصحية القياسية، وصلاحيتها الكاملة للاستهلاك الآدمي، ما بعث الطمأنينة بين الأهالي.

صحة المواطن أولوية

وأكد اللواء طارق راشد أن الأجهزة العلمية والتحاليل الدقيقة هي الفيصل في التعامل مع مثل هذه الشكاوى، مشددًا على أن صحة المواطن السوهاجي تأتي في مقدمة أولويات المحافظة، وأن باب مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين.