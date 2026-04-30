إعلان

وعكة صحية.. غياب المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة دولية بالإسكندرية عن جلسة محاكمته

كتب : محمد البدري , محمد عامر

12:41 م 30/04/2026 تعديل في 01:11 م

تعذر حضور المتهم في واقعة المدرسة الدولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غاب المتهم بالاعتداء على أطفال داخل مدرسة دولية بالإسكندرية، عن أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضده بالإعدام، أمام محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية استدعت احتجازه داخل مستشفى السجن.

نظر الاستئناف في غياب المتهم

وتنظر المحكمة، اليوم الخميس، أولى جلسات استئناف المتهم على حكم الإعدام شنقًا، وسط غيابه عن الجلسة لظروفه الصحية، في وقت تواصل فيه هيئة المحكمة إجراءات نظر القضية وفقًا للقانون.

تشكيل هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة عبد الله خطاب، وعضوية كل من محمد عبد العزيز مدكور، ووائل محمد صبري، وبسكرتارية كيرلس الراوي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، إلى تلقي بلاغات من أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد 2020، أفادوا فيها بتعرض أطفالهم للاعتداء داخل مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عامل خدمات بالمدرسة، استغل طبيعة عمله، واستدرج الأطفال إلى غرفة جانبية بحديقة المدرسة، موهمًا إياهم باللهو، قبل أن يرتكب أفعالًا تمثل اعتداءً جسيمًا عليهم.

الاتهامات والإحالة للمحاكمة

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم تهم الخطف بطريق التحايل المقترن بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، وذلك وفقًا لمواد قانون العقوبات وقانون الطفل، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات.

حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد قضت في 1 فبراير الماضي، وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، قبل أن يتم تحديد جلسة اليوم لنظر الاستئناف على الحكم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسكندرية النيابة العامة محكمة الجنايات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

