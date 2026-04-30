احتلت مصر المركز التاسع عشر عالميًا والأول أفريقيًا في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة (LSCI) للربع الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

ويعزى هذا التقدم، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى امتلاك مصر موانئ رئيسية على البحرين المتوسط والأحمر، ما يعزز موقعها كمركز مهم ضمن شبكات النقل البحري العالمية.

ويعكس هذا المؤشر موقع الاقتصاد داخل شبكات النقل البحري الدولية، حيث يتم احتسابه بناءً على عدة عوامل، من بينها عدد مرات رسو السفن، وقدرة الموانئ على مناولة الحاويات، وعدد الخدمات والشركات العاملة، إلى جانب حجم السفن وعدد الدول المرتبطة بخدمات النقل البحري المنتظم.