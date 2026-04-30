مصر تتقدم عالميًا في مؤشر الربط الملاحي وتحتل المركز 19

كتب : محمد أبو بكر

12:51 م 30/04/2026

مصر تصعد 3 مراكز في مؤشر النقل البحري العالمي

احتلت مصر المركز التاسع عشر عالميًا والأول أفريقيًا في مؤشر الربط بالخطوط الملاحية المنتظمة (LSCI) للربع الأول من عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، متقدمة ثلاثة مراكز مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

ويعزى هذا التقدم، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس، إلى امتلاك مصر موانئ رئيسية على البحرين المتوسط والأحمر، ما يعزز موقعها كمركز مهم ضمن شبكات النقل البحري العالمية.

ويعكس هذا المؤشر موقع الاقتصاد داخل شبكات النقل البحري الدولية، حيث يتم احتسابه بناءً على عدة عوامل، من بينها عدد مرات رسو السفن، وقدرة الموانئ على مناولة الحاويات، وعدد الخدمات والشركات العاملة، إلى جانب حجم السفن وعدد الدول المرتبطة بخدمات النقل البحري المنتظم.

أحدث الموضوعات

توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
نصائح طبية

توقف قلبه 40 ساعة.. إنقاذ رجل عانى من التهاب نادر
نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"مصراوي" حقيقة وفاة فيروز
زووم

نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"مصراوي" حقيقة وفاة فيروز
الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
رياضة عربية وعالمية

الحرس الثوري ممنوع.. كواليس انسحاب وفد إيران من مؤتمر فيفا
"السيارة الراقصة".. مواصفات وأسعار Yangwang U9 الخارقة من بي واي دي
أخبار السيارات

"السيارة الراقصة".. مواصفات وأسعار Yangwang U9 الخارقة من بي واي دي
الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)
أخبار البنوك

الدولار يقفز ويلامس 54 جنيها لأول مرة منذ شهر.. فما الأسباب؟ (محدث)

* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"